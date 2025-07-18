في الموصل.. صلاة الغائب على أرواح فاجعة حريق الكوت (صور)

– محلي

اقام مصلو جامع المعافة في ، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على أرواح فاجعة حريق .

وقال مراسل ، ان "مصلي جامع المعافة في ، اقاموا اليوم، صلاة الغائب على أرواح فاجعة حريق ".

