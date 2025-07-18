مصرع فلسطيني بحريق ثاني في بغداد اليوم

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع داخل شقة سكنية ضمن مجمع البلديات في والذي يضم عددا كبيرا من العوائل الفلسطينية ما اسفر عن رجل كبير بالسن فلسطيني الجنسية والحاق اضرار مادية".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى ان "المعلومات تشير الى ان الحادث بسبب تماس كهربائي".