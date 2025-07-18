بالصور.. الأعرجي يعزي ذوي شهداء حادث حريق الهايبر ماركت في الكوت

وقال لمستشار في بيان ورد لـ ، ان "الاعرجي قرأ سورة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء الحادث الأليم ، سائلا الله تعالى بأن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن على المصابين بالشفاء التام".وأكد لذوي شهداء حادث الحريق، أن "الأجهزة المختصة تعمل على كشف ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه ومحاسبة المقصرين وفق القانون".