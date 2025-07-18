هزة أرضية جديدة تضرب العراق

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أعلن قسم الرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية واحدة قرب في .





وذكر القسم في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم تسجيل هزة أرضية واحدة قرب في ."