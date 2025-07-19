من الـ(40 – 48).. ما سيلمسه العراقيون غداً

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلا في "، مبينة ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأضافت ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في مع تصاعد غبار ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".