تعليمات العتبة الحسينية لتنظيم مشاركة المواكب في الزيارة الأربعينية

وفي ما يلي نص التعليمات:-الاهتمام بنظافة الموكب ومحيطه، وتحديد أماكن الذبح ونظافة الطبخ، مع توزيع حاويات النفايات بجوانب المواكب الخدمية ومتابعتها.-الالتزام بتوقيتات النزول المحددة والصادرة من قبل القسم، وعدم تكرار نزول العزاء.- الالتزام بالأيام المحددة لمواكب الضعن، وعزاء الزنجيل، ومواكب اللطم حسب التوقيتات:– (14 و15 صفر) لمواكب الضعن.– (16 و17 صفر) لمواكب الزنجيل.– (18 و19 صفر) لمواكب اللطم.– (يوم 20 صفر الخير) مخصص للزيارة فقط.ويكون وقت النزول من الساعة 06:00 صباحًا ولغاية الساعة 12:00 ليلًا.- يكون مسير العزاء من عارضة قبلة الإمام الحسين (عليه السلام)، مرورًا بالصحن الشريف، ثم إلى منطقة بين الشريفين، مرورًا بالعتبة ، والخروج من عارضة قبلة (عليه السلام)، باستثناء مواكب الضعن.-يكون نزول المواكب لكل محافظة بموكب عزاء موحّد.- عند انتهاء الوقت المحدد لأي محافظة، تنتهي مواكب تلك المحافظة منعًا لتعارضها مع المحافظات الأخرى.-على أصحاب المواكب إيجاد طرق إخلاء وطوارئ داخل الموكب لغرض إجراءات السلامة العامة.-الحفاظ على الممتلكات العامة، وعدم نصب أي موكب يؤدي إلى غلق الطرقات أو تلف أو قطع الأشجار.-الحفاظ على الشعائر الحسينية الأصلية، وعدم إدخال أي من الأطوار الدخيلة عليها (مثل الشور)، والالتزام بالقراءة وفق الموروث العراقي.- الالتزام بقياسات عربات السماعات، وتكون (1 × 1.5) متر، وبارتفاع (2 متر)، وعدم إدخال الدمامات الشعاعية في مواكب الزنجيل، مع المحافظة على عدد الدمامات الجلد وفق حاجة العزاء فقط.-تنظيم الصوت من خلال عدد السماعات، وتكون بمعدل سماعتين متعاكستين.- ضرورة إطفاء مكبرات الصوت أثناء أوقات الأذان وإقامة الصلاة.-الاعتناء بوسائل الإطفاء (مطافئ الحريق)، ويتم فحصها قبل نصب الموكب.-عدم اصطحاب النساء في عزاء الرجال خلال زيارة الأربعين .- نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، ومن أجل سلامة الجميع، يُمنع الطبخ داخل المنطقة المحيطة بالعتبتين المقدستين.-فيما يخص مواكب الضعن: لا يُسمح بالتشابيه الخارجة عن مناسبة الأربعين، مثل حمل الرؤوس والجثث، وتُعاد المواكب المخالفة إلى مقراتها عبر عدم إدخالها من العوارض الرئيسية.-الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الموقرة.-عدم إدخال الغرباء إلى مواكب العزاء، ويكون كفيل الموكب هو المسؤول المباشر عن أمن موكبه.-الانتباه الشديد لأي حركة مريبة أو وجود ما يثير الريبة قرب الموكب، ويتم إبلاغ الجهات الأمنية القريبة في حال وجود مثل هذه الحالات.-عدم التجاوز على شبكات الكهرباء وشبكات المياه.-لا يُسمح بحمل الآلات الجارحة أو الأسلحة النارية.- عدم رفع أي صورة أو راية للرموز الدينية أو السياسية.- عدم السماح بحمل العصي أو اللافتات التي لا تتناسب مع شعائر الأربعين.- على الأخ كفيل الموكب إبراز التعهد الخطي والهوية التعريفية الصادرة من والمواكب عند الدخول من العوارض والأبواب.-التأكيد على جميع الإخوة أصحاب المواكب برفع جميع الهياكل الحديدية والأنقاض بعد انتهاء الزيارة مباشرة.