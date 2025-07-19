تعليمات العتبة الحسينية لتنظيم مشاركة المواكب في الزيارة الأربعينية

وفي ما يلي نص التعليمات:
-الاهتمام بنظافة الموكب ومحيطه، وتحديد أماكن الذبح ونظافة الطبخ، مع توزيع حاويات النفايات بجوانب المواكب الخدمية ومتابعتها.
-الالتزام بتوقيتات النزول المحددة والصادرة من قبل القسم، وعدم تكرار نزول العزاء.
- الالتزام بالأيام المحددة لمواكب الضعن، وعزاء الزنجيل، ومواكب اللطم حسب التوقيتات:
– (14 و15 صفر) لمواكب الضعن.
– (16 و17 صفر) لمواكب الزنجيل.
– (18 و19 صفر) لمواكب اللطم.
– (يوم 20 صفر الخير) مخصص للزيارة فقط.
ويكون وقت النزول من الساعة 06:00 صباحًا ولغاية الساعة 12:00 ليلًا.
- يكون مسير العزاء من عارضة قبلة الإمام الحسين (عليه السلام)، مرورًا بالصحن الحسيني
الشريف، ثم إلى منطقة بين الحرمين
الشريفين، مرورًا بالعتبة العباسية المقدسة
، والخروج من عارضة قبلة العباس
(عليه السلام)، باستثناء مواكب الضعن.
-يكون نزول المواكب لكل محافظة بموكب عزاء موحّد.
- عند انتهاء الوقت المحدد لأي محافظة، تنتهي مواكب تلك المحافظة منعًا لتعارضها مع المحافظات الأخرى.
-على أصحاب المواكب إيجاد طرق إخلاء وطوارئ داخل الموكب لغرض إجراءات السلامة العامة.
-الحفاظ على الممتلكات العامة، وعدم نصب أي موكب يؤدي إلى غلق الطرقات أو تلف الحدائق
أو قطع الأشجار.
-الحفاظ على الشعائر الحسينية الأصلية، وعدم إدخال أي من الأطوار الدخيلة عليها (مثل الشور)، والالتزام بالقراءة وفق الموروث العراقي.
- الالتزام بقياسات عربات السماعات، وتكون (1 × 1.5) متر، وبارتفاع (2 متر)، وعدم إدخال الدمامات الشعاعية في مواكب الزنجيل، مع المحافظة على عدد الدمامات الجلد وفق حاجة العزاء فقط.
-تنظيم الصوت من خلال عدد السماعات، وتكون بمعدل سماعتين متعاكستين.
- ضرورة إطفاء مكبرات الصوت أثناء أوقات الأذان وإقامة الصلاة.
-الاعتناء بوسائل الإطفاء (مطافئ الحريق)، ويتم فحصها قبل نصب الموكب.
-عدم اصطحاب النساء في عزاء الرجال خلال زيارة الأربعين المباركة
.
- نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، ومن أجل سلامة الجميع، يُمنع الطبخ داخل المنطقة المحيطة بالعتبتين المقدستين.
-فيما يخص مواكب الضعن: لا يُسمح بالتشابيه الخارجة عن مناسبة الأربعين، مثل حمل الرؤوس والجثث، وتُعاد المواكب المخالفة إلى مقراتها عبر عدم إدخالها من العوارض الرئيسية.
-الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة
الموقرة.
-عدم إدخال الغرباء إلى مواكب العزاء، ويكون كفيل الموكب هو المسؤول المباشر عن أمن موكبه.
-الانتباه الشديد لأي حركة مريبة أو وجود ما يثير الريبة قرب الموكب، ويتم إبلاغ الجهات الأمنية القريبة في حال وجود مثل هذه الحالات.
-عدم التجاوز على شبكات الكهرباء وشبكات المياه.
-لا يُسمح بحمل الآلات الجارحة أو الأسلحة النارية.
- عدم رفع أي صورة أو راية للرموز الدينية أو السياسية.
- عدم السماح بحمل العصي أو اللافتات التي لا تتناسب مع شعائر الأربعين.
- على الأخ كفيل الموكب إبراز التعهد الخطي والهوية التعريفية الصادرة من قسم الشعائر
والمواكب عند الدخول من العوارض والأبواب.
-التأكيد على جميع الإخوة أصحاب المواكب برفع جميع الهياكل الحديدية والأنقاض بعد انتهاء مراسيم
الزيارة مباشرة.