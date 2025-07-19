مجلس الخدمة يوضح آلية تعيين الوجبة الثالثة من حملة الشهادات العليا والاوائل

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "على مراجعة المؤسسة التعليمية لتحديث بياناتهم عبر الرابط المشترك مع المجلس"، لافتا إلى أن "المرحلة التي تلي تحديث البيانات هي إصدار الكود من المجلس بعد إجراء التقاطع الوظيفي للمتقدم".وتابع أن "تحديث البيانات يجب أن يتضمن رقم هاتف وبريدا إلكترونيا فعالا، لأن عملية التواصل بين المجلس والمتقدم ستكون عبرهما"، مبينا أنه "سيتم إجراء فحص للبيانات في لضمان عدم حرمان أي شخص من ".وأضاف أن "إرسال الأكواد سيكون عبر البريد الإلكتروني الفعّال أو من خلال الرسائل الوظيفية"، مشيرا إلى أن "الفئة التي تملك الأكواد القديمة مشمولة بمراجعة مؤسساتهم التعليمية وتحديث بياناتهم من أجل استلام الأكواد الجديدة".وأكد المجلس بحسب البيان، أنه "بعد إجراء التقاطع الوظيفي مع ، سيتم إرسال الأكواد إلى جميع المشمولين بالتعيينات".