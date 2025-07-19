استدرجها من أبو غريب.. الكشف عن تفاصيل جريمة نحر رجل لطليقته في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بمتابعة دقيقة وجهود استثنائية، تمكنت مفارز قيادة شرطة من كشف ملابسات جريمة قتل مروّعة ارتكبها أحد المتهمين بحق طليقته، حيث أقدم الجاني على استدراج الضحية من إلى داره ضمن ، وهناك قام بنحرها بطريقة وحشية حتى فارقت الحياة".وأضافت انه "فور تلقي الاخبار، شرعت المفارز والدوريات التابعة الى شرطة الرصافة بجمع المعلومات والتحري، وتمكنت خلال 12 ساعة من تحديد مكان اختباء المتهم والقبض عليه وهو متخفٍ داخل أحد الدور السكنية في احد المناطق ضمن جانب الرصافة من العاصمة بغداد، في محاولة فاشلة للهروب من العدالة".وأكدت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيقات وبيان دوافع هذه الجريمة البشعة".