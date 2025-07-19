بعد فاجعة الكوت.. مجلس واسط يستضيف المحافظ وعددًا من المسؤولين (وثيقة)



ـ محلي



أعلن ، اليوم السبت، عن استضافة محافظ ، ، وعدد من المسؤولين في المحافظة.





وأظهرت وثيقة اطلعت عليها ، أن "المجلس قرر استضافة محافظ وعدد من المسؤولين في المحافظة، من أجل الوقوف على تداعيات فاجعة حريق المؤسف".