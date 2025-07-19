السيطرة على حريق داخل معمل مجهول الاستخدام في بغداد (صور)

وذكر المصدر في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل معمل لم تُعرف طبيعة استخدامه ضمن شمال ".وأعلنت استنفار جهودها في عموم المحافظات لمواجهة الحرائق التي ارتفعت مع ارتفاع درجات الحرارة وعدة أسباب أخرى.