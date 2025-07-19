اتهام لمحافظ البصرة بهدم "محال تجارية"

وقال السنافي في مؤتمر صحفي أمام أنقاض المحال المهدمة في قضاء ، "البناية كانت مستكملة بنسبة 90% وكان من المقرر أن تكون سوقاً عصرياً يخدم أهالي المنطقة، حتى أن بعض المحال كانت مؤجرة بالفعل".

وأضاف "أتفاجأ أنني أدفع الإيجار مقدماً يوم 15 في الشهر، ويوم 17 يبدأ تفليش البناية بأمر مباشر من المحافظ".

ووصف المتحدث عملية الهدم بأنها "عمل انتقامي"، حيث قال إنه عندما واجه القائمين على الهدم، أبلغوه بأنهم "ينفذون أمراً من محافظ "، رغم إبرازه لجميع الوثائق الرسمية التي تثبت قانونية موقفه.



وكشف المستثمر عن محاولاته العديدة لإيصال صوته دون جدوى، قائلاً: "ناشدت نواب البصرة، وقدمت شكوى رسمية إلى سلمتها بيد نائب أسامة ، ولكن لم أتلق أي رد أو مبرر".



ووجه السنافي اتهاماً مباشراً للمحافظ بتجاوز صلاحياته وإرسال تهديدات شخصية له، قائلاً: "المحافظ لازال مستمراً في عنجهيته وارسل تهديدات".



وحدد المستثمر مطلبين لحل قضيته قائلاً: "إما أن يعيد بناء بنايتي كما كانت، أو يعوضني بموجب لجان محايدة تقدر قيمة البناء الذي تبلغ مساحته 500 "، كما كشف أن المحافظ "ساومه" بعرض مشروع آخر عليه مقابل التخلي عن قضيته وهو ما رفضه، حسب قوله.