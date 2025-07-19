السامرائي يزور الفلوجة لتأكيد وحدة الصف الوطني

زار رئيس تحالف العزم ، اليوم السبت، لتأكيد وحدة الصف الوطني وتعزيز دور العشائر والقيادات المجتمعية.

وقال مكتب في بيان، "زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، اليوم السبت، مضيف عشيرة البوحاتم العام - ، في ، دعماً للدكتور ، بحضور وزير التربية الدكتور إبراهيم النامس، والقيادي في التحالف الأستاذ الحمّاد، وجمع من شيوخ ووجهاء وأكاديميي ".

وأضاف البيان "تأكيداً على وحدة الصف الوطني، وتعزيزاً لدور العشائر والقيادات المجتمعية في رسم ملامح التمثيل النيابي الحقيقي ضمن مشروع تحالف العزم القائم على الشراكة والتكامل".