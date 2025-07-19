تظاهرة ليلية في البصرة بسبب المياه

شهدت مدينة ، تظاهرة ليلية احتجاحا على شحة وانقطاع المياه.

وقال مصدر محلي في حديث لـ ، "اهالي منطقة دور يخرجون بتظاهرة سلمية احتجاحا على شحة وانقطاع مياه الإسالة عن منطقتهم منذ اشهر دون حلول تذكر من قبل ".

وتشهد ، منذ أيام تظاهرات عدة تطالب بتحسين الخدمات وفي مقدمتها توفير المياه.