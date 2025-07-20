مفوضية الانتخابات تستعد للمحاكاة وتحذر من الدعاية الإلكترونية

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، إن عملية تدقيق مرشحي القوائم والتحالفات مستمرة حتى نهاية تموز الحالي"، موضحا أن الأسماء التي تم استبعادها تشمل مرشحين لم يستكملوا متطلبات الترشح، أو تجاوزوا النسب المسموح بها لحملة شهادات الإعدادية والدبلوم.وأضاف جميل، أن المفوضية ستقوم بعد انتهاء عملية التدقيق، بإرسال القوائم إلى الجهات المعنية لتحديد الموقف القانوني للمرشحين"، تمهيدا لإجراء قرعة منح التسلسلات للكيانات السياسية والمرشحين الأفراد في الخامس من آب المقبل.وأشار إلى أن المفوضية شكلت 19 لجنة في المحافظات، إضافة إلى لرصد المخالفات في الحملات الانتخابية، إلا أنها لم تسجل أي خروق بعد أن تم تنبيه المرشحين بعدم الإعلان عن ترشحهم قبل المصادقة على الأسماء.وأكد المتحدث استمرار المفوضية بعملها استعدادا لإجراء عملية محاكاة في بداية شهر آب، لاختبار برمجيات وعمل الأجهزة والموظفين.كما أشار جميل إلى جهود التي شكلتها بالتنسيق مع المفوضية، لضمان الأمن الانتخابي وتنفيذ الخطط الميدانية. وفي السياق ذاته، شُكّلت لجنة إعلامية موحدة تضم ممثلي إعلام المفوضية وإعلام وجميع المؤسسات الحكومية، بهدف توحيد الخطاب الإعلامي الداعم للعملية الانتخابية، والتصدي لأي محاولات للتشكيك بنزاهة المفوضية أو بث الشائعات المغرضة.إلى ذلك، وجهت تنبيهاً إلى جميع المرشحين، بمنع استخدام أي دعاية على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين استبعدت 46 مرشحاً حتى الآن.وقال جميل إن "المفوضية لم ترصد أي مخالفات تصل إلى حد إصدار قرارات بفرض عقوبات على المرشحين".وأضاف، أن المفوضية أشرت وجود بعض الدعايات لمرشحين على صفحات مؤيديهم، مؤكداً أن المفوضية أصدرت تنبيها إلى تلك الصفحات بضرورة التوقف عن تلك الدعايات التي تتضمن صور المرشحين وأسماء كياناتهم بأسرع وقت ممكن".وبين أن المفوضية ستصدر توجيها بالمخالفة إلى المرشح في حال وجدت أي دعاية له على صفحته الشخصية.