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جامعة بغداد تحدد موعد إطلاق كليتي "التميز" و"الذكاء الاصطناعي"
محليات
2025-07-20 | 04:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
248 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أكد رئيس
جامعة بغداد
بهاء إبراهيم إنصاف، اليوم الاحد، أن إطلاق كليتي "التميز" و"الذكاء الاصطناعي" سيكون مطلع أيلول 2025، معتبرا إطلاقهما نقطة تحول فارقة في مسيرة
التعليم العالي
العراقي لبناء جيل قيادي قادر على صناعة المستقبل التقني والرقمي للعراق.
وقال إنصاف في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "استحداث هاتين الكليتين في
جامعة بغداد
، وهي أقدم وأعرق الجامعات العراقية، يمثل استجابة حقيقية لرؤية الدولة في بناء جيل أكاديمي متخصص، يمتلك مهارات المستقبل ويواكب التطورات العالمية في مجالات
الذكاء الاصطناعي
وتحليل البيانات وإدارة الأعمال الرقمية."
وأوضح إنصاف، أن "الكليات الجديدة تعد نقطة تحول في فلسفة التعليم الجامعي، إذ ستدار وفق نظام أكاديمي مستقل بمناهج محدثة ومختبرات رقمية ذكية ضمن بيئة تعليمية مرنة وداعمة للبحث العلمي وريادة الأعمال".
وأشار رئيس الجامعة إلى ان "المشروع يسهم في إعداد علماء وقادة ونخب أكاديمية وفق ما يقدمه من انماط تعليمية ومعرفية حديثة، تساعد
الخريجين
على خلق فرص العمل لأنفسهم ولزملائهم، والمساهمة الجادة في سد الفجوات المعرفية في الحقول التي تتطلبها مشاريع التنمية في الدولة، فضلا عن السعي لتأسيس مشروعات قادرة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى
العراق
".
وزاد ان "المشروع يحظى بدعم مباشر واهتمام كبير من وزير
التعليم العالي
والبحث العلمي
نعيم العبودي
، الذي يولي أهمية استثنائية لإطلاق تخصصات نوعية تخدم أهداف التنمية وترسخ مكانة الجامعات العراقية في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة، لا سيما في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم في ميادين الذكاء الاصطناعي والتخصصات العابرة للتقليد الأكاديمي".
وثمن إنصاف "الجهود الكبيرة التي بذلتها الملاكات العلمية والإدارية في الجامعة ووزارة التعليم العالي"، مؤكدا أن "هذا المشروع الاستراتيجي يسهم في تعضيد موقع العراق ضمن خارطة التعليم العالي المعاصر ويدعم توجهات الدولة في بناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة إقليميا ودوليا".
يذكر ان كلية
التميز
ستضم تخصصات نوعية في مجالات: علوم البيانات، نظم المعلومات التطبيقية، المحاسبة والمصارف الرقمية، ادارة الاعمال والتجارة الإلكترونية، والمحاسبة والمصارف، والاجتماع والفلسفة الحديثة، فيما تتخصص كلية الذكاء الاصطناعي في مجالات التطبيقات الهندسية والطب الحيوي والبيانات الذكية، بدعم مباشر من
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
.
واعتمدت الجامعة معايير قبول دقيقة تضمن نوعية مخرجات الكليتين، منها اشتراط معدل لا يقل عن 90% للذكور و95% للإناث، فضلا عن اختبار كفاءة اللغة الإنكليزية، ومكافأة شهرية للطلبة المقبولين تصل إلى 200,000 دينار، فضلا عن برامج الماجستير والدكتوراه ستكون متاحة للمتميزين بالتنسيق مع جامعات دولية رصينة، مع تأمين فرص التوظيف المباشر للخريجين بالتعاون مع
مجلس الخدمة الاتحادي
.
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