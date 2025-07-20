البصرة.. مكتب حقوق الإنسان يطالب بعقد جلسة برلمانية عاجلة لحل أزمة المياه

وذكر المكتب في بيان ورد للسومرية نيوز أن " تمنح ما يصل إلى (4) ملايين برميل من النفط يوميًا، تعد اليوم في حال أسوأ من قرية أو مدينة في العالم".وتابع: "نراقب باستغراب كبير ملف الاستجابة للمطالب لحراك أهالي لحل أزمة المياه".ودعا المكتب، بحسب البيان، إلى "عقد جلسة في محافظة البصرة، كما تم عقدها لأمور أقل خطرا من هذه الكارثة الكبرى، من أجل وضع الحلول الآنية والمستقبلية التي يلمسها أهل هذه (المحافظة المنكوبة)"، مشيرا إلى أن "هناك حلولا لهذه الأزمة يمكن تنفيذها خلال أقل من شهر، وقد طرحت من قبلنا ومن قبل خبراء المياه والاقتصاد".