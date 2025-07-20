اتحاد نقابات العمال يسعى لإعادة صياغة العمل النقابي وحماية حقوق العمال

وشدد فارس على أهمية تطبيق ، ومنها اتفاقية عام 1990 لمنع التحرّش في أماكن العمل. وأشار إلى أن النقابة تستقبل شكاوى العمال بمسؤولية، وتوثق الانتهاكات بعد التحقق منها، ثم تتدخل عبر التفاوض أو إحالة القضايا للجهات القانونية المختصة أو ، مع متابعة الإجراءات لضمان إنصاف العمال.وفي حالات الإصابة أو الوفاة أثناء العمل، أكد فارس متابعة الاتحاد لضمان حصول العامل أو ذويه على التعويضات والرعاية الطبية، والتنسيق مع لتأمين صرف الرواتب والتعويضات، بالإضافة إلى تمثيل العامل أمام لجان التحقيق والسلطة القضائية.ويختتم فارس حديثه بالإشارة إلى أن الاتحاد يرفع مطالب تحسين إجراءات السلامة المهنية، وتفعيل مبادئ العمل الآمن، وتحميل أصحاب العمل مسؤولياتهم. كما يولي الاتحاد اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة والشباب في سوق العمل من خلال الدفاع عن فرصهم ومحاربة التمييز، وتنظيم حملات توعية وإصدار نشرات تثقيفية. وقد أسس الاتحاد وحدة إعلام نقابي لتسليط الضوء على هموم العمال ونقل صوتهم للرأي العام.