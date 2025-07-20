التربية: اليوم إعلان نتائج الصف السادس المهني

ـ محلي



أعلنت ، اليوم الاحد، عن موعد الإعلان عن نتائج الصف السادس المهني بفروعه كافة.





وذكر المتحدث الرسمي للتربية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه" سيتم اليوم الإعلان عن نتائج الصف السادس المهني بفروعه كافة".