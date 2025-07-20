فرق الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق مخازن النهضة

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الفرق أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل عدد من المخازن متخذه لتجارة المفروشات المشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة عن في منطقة شارع كريم النده ببغداد".وتابع، ان "المديرية استنفرت آلياتها التخصصية والساندة لمكافحة النيران من عدة محاور أرضية، حيث تم استخدام آليات السلمية لمكافحة الحريق من الأعلى إلى الأسفل، وقد أنهت فرق الإطفاء عمليات الإخماد بعد تنفيذ اقتحام مباشر والدخول إلى وسط المخازن، مما أدى إلى السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع الحد من الأضرار المادية".