وزير الداخلية يؤكد استعداد الوزارة وأجهزتها في دعم الأسرة الصحفية وتوفير البيئة الآمنة لعملها

وقالت العراقيين في بيان ورد لـ ، ان " التقى بنقيب الصحفيين العراقيين ".واشاد الشمري "بالدور الفاعل لنقابة الصحفيين العراقيين والأسرة الصحفية وجهودها في إرساء وتعزيز أسس الديمقراطية وتبني الخطاب الإعلامي الهادف الذي من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في ".واكد "استعداد الوزارة وأجهزتها في دعم الأسرة الصحفية وتوفير البيئة الآمنة لعملها الإعلامي".من جهته أشاد نقيب الصحفيين العراقيين "بالجهود المتميزة التي يبذلها وزير الداخلية ومتابعته الميدانية لعمل الوزارة ودوائرها في والمحافظات".واشار الى أن "تلك الجهود المتميزة أسهمت في الحد من الحوادث التي تخل بأمن واستقرار المجتمع".