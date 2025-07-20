هبوط أول طائرة تابعة لشركة Global Aviation على مدرج مطار كركوك

وذكر بيان للمطار، انه "يسرّ إدارة أن وصول طائرة تابعة لشركة (Global Aviation) اليوم إلى أرض المطار، في خطوة تعكس تطور وتوسّع التعاون مع شركات الطيران العالمية".وأضاف البيان، "هذا الحدث يؤكد على جاهزية الدولي لاستقبال مختلف شركات الطيران، ويعزز من موقعه كمحطة جوية مهمة في المنطقة".وأتم البيان: "نُرحب بكوادر شركة Global Aviation ونتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر في المستقبل القريب".