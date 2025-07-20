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هبوط أول طائرة تابعة لشركة Global Aviation على مدرج مطار كركوك
محليات
2025-07-20 | 11:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
589 شوهد
أعلن
مطار كركوك الدولي
، اليوم الأحد، عن هبوط أول طائرة تابعة لشركة الطيران Global Aviation على مدرج المطار.
وذكر بيان للمطار، انه "يسرّ إدارة
مطار كركوك الدولي
أن
تعلن عن
وصول طائرة تابعة لشركة (Global Aviation) اليوم إلى أرض المطار، في خطوة تعكس تطور
حركة الطيران
وتوسّع التعاون مع شركات الطيران العالمية".
وأضاف البيان، "هذا الحدث يؤكد على جاهزية
مطار كركوك
الدولي لاستقبال مختلف شركات الطيران، ويعزز من موقعه كمحطة جوية مهمة في المنطقة".
وأتم البيان: "نُرحب بكوادر شركة Global Aviation ونتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر في المستقبل القريب".
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