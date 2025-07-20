مجلس الخدمة يعلن إلغاء جميع الكودات السابقة لحملة الشهادات العليا والأوائل

وقال ، محي القزرويني للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "تم إطلاق عملية تحديث بيانات المتقدمين للتوظيف عبر روابط تم توجيهها إلى الكليات والمعاهد والجهات ذات العلاقة، ضمن خطة تمتد لمدة شهرين".وأوضح القزرويني، أن "العملية ستشمل تحديث البيانات وتدقيقها أوليًا، تليها مرحلة نشر أسماء المتقدمين الذين توجد مشكلات في طلباتهم، تمهيدًا لإجراء التقاطع الوظيفي بعد تدقيق البيانات من قبل ".وأكد أن "كل متقدم سيستلم كودا جديدا عبر رسالة نصية (SMS) أو تطبيق الواتساب"، مشيرًا إلى أن "جميع الكودات القديمة قد تم إلغاؤها نظرًا لاعتماد منظومة إلكترونية جديدة".ودعا القزويني أصحاب الكودات القديمة إلى "مراجعة جامعاتهم المعنية لتحديث بياناتهم وفق النظام الجديد".