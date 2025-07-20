كربلاء.. إغلاق مطاعم معروفة لمخالفتها شروط السلامة

وقال المصدر لـ ، إن "فرق الدفاع المدني أغلقت سلسلة من المطاعم المخالفة لشروط السلامة، من ضمنها مطعم حضرموت اليمني ومطعم فود تايم وحلويات وان مليون".ويوم أمس السبت، أفاد مصدر أمني في ، بإغلاق مجمع تجاري كبير وأشهر مول في المحافظة.وقال المصدر لـ نيوز، إنه "بإشراف مدير الدفاع المدني في كربلاء، تم إغلاق مول الحارث الأكثر من حيث التجمعات؛ لعدم وجود شروط السلامة".وأضاف، أنه "بتوجيهات في تم كذلك اغلاق مجمع التجاري وسط مدينة القديمة الذي يبعد بضعة أمتار عن المراقد لمخالفته شروط الوقاية والسلامة".