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اسبر: الصورة لا توثّق تضامن عشائر العراق مع عرب سوريا.. تعود لعام 2022
محليات
2025-07-20 | 16:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
293 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
تداولت صفحات ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يُزعم أنها تُظهر لحظة إعلان القبائل العراقية تضامنها مع العشائر العربية في
سوريا
، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء.
واكد فريق "مركز أسبر" انه "تحقق من صحة الادعاء، وبعد تتبع مصدر الصورة عبر أدوات البحث العكسي ومراجعة الأرشيف الإعلامي، تبيّن أن المعلومة غير صحيحة، إذ أظهرت نتائج البحث أن الصورة المتداولة لا ترتبط بالأحداث الجارية في
سوريا
، بل تعود إلى عام 2022، وتوثق اجتماعا عُقد في قضاء
الكرمة
بمحافظة
الأنبار
العراقية، نظّمه شيوخ ووجهاء العشائر هناك".
وذكر ان "الاجتماع جاء حينها للتعبير عن رفض محاولات زعزعة الأمن في المحافظة، وأكدت العشائر دعمها الكامل للسلطات المحلية والقوات الأمنية المسؤولة عن الملف الأمني".
وتابع انه "لم يُعثر على أي بيان رسمي صادر عن تلك العشائر لا سابقا ولا في الوقت الحاضر يفيد بتضامنها مع القبائل العربية في سوريا، ولم تُسجّل أي مواقف أو تحركات تشير إلى وجود صلة مباشرة مع التطورات في السويداء"، لافتا إلى أن "تزامن تداول هذا الادعاء جاء مع تصاعد التوترات الأمنية في جنوب سوريا، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين عشائر عربية وفصائل مسلحة درزية في محيط مدينة السويداء".
وبين انه "بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية، فقد سيطرت بعض قوات العشائر على مواقع مهمة في المنطقة، وسط اتهامات بعمليات تهجير وتعديات طالت عشائر البدو، ما دفع عددا من العشائر السورية إلى إعلان النفير العام وإرسال تعزيزات مسلحة إلى خطوط المواجهة".
واكد انه "في الوقت الذي تصاعد فيه الموقف داخل الأراضي السورية، لم تُسجّل أي مواقف رسمية أو تحركات مماثلة من داخل
العراق
، سواء من عشائر أو شخصيات عشائرية معروفة"، موضحا ان "الصورة المتداولة أُخرجت من سياقها الحقيقي، وتم استخدامها في سياق ادعاء مضلل لا أساس له من
الصحة
، يربط عشائر العراق بأحداث لم تُبدِ أي موقف علني بشأنها".
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