اندلاع حريق داخل مقهى في بغداد (فيديو)

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باندلاع حريق داخل مقهى شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن " فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق متوسط اندلع داخل مقهى شعبي في بمدينة

دون اصابات تذكر".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.