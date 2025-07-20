في بغداد.. وقفة تضامنية لنصرة غزة (صور)

وقال في منشور على صفحته في الفيسبوك، "وقفة تضامنية أقامها العراقي في جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة ، ومسيرة حاشدة نصرةً لأهلنا في ورفضاً للحصار والإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني أمام مرأى ومسمع العالم.

وكانت وكالة "الأونروا" حذرت من تضاعف معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة، مشيرة إلى أنها أجرت ما يقرب من 74 ألف فحص بين آذار وحزيران، كشفت عن آلاف الحالات من سوء التغذية الحاد الشامل.

أدناه صور من ..