الصحة في آخر تحديث للموقف الوبائي للحمّى النزفية: وفاة 2 و16 مصابا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "التحديث الأخير بخصوص مرضى الحمى النزفية تضمن وفاة 2 من المواطنين المصابين فيه الأولى في والثاني في ، فضلا عن تأكيد إصابة 16 مواطنا"، مشيرا الى ان "المجموع التراكمي للإصابات منذ عام 2025 هو 231 إصابة مؤكدة ومنها 30 حالة وفاة".وأكدت الوزارة، على "ضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بالوقاية، من خلال شراء اللحوم حصرا من المجازر ومحال القصابة المجازة، كما ينبغي على الجزارين ارتداء الملابس الواقية وارتداء الكفوف والأقنعة والانتباه الى لدغات حشرات القراد ومراجعة أقرب مؤسسة صحية في حال ظهور الأعراض".وتابعت الوزارة، أن "الأعراض في مرحلتها الأولى ارتفاع في درجات الحرارة وشعور بالاعياء والتعب، والمرحلة الثانية الأخطر التي تتمثل ببدء النزف من فتحات الجسم وتحت الجلد وعندها يكون المرض وصل الى مرحلة متقدمة"، مبينة ان "التشخيص كل ما كان سريعا، كانت احتمالية الشفاء أعلى".