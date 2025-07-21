آلية جديدة تتيح تقسيط مبالغ شراء السيارات المخصصة لذوي الإعاقة

وقالت رئيسة هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، ذكرى ، إن قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة يضمن للمواطنين من هذه الفئة حق استيراد سيارات معفاة من الرسوم مرة واحدة كل خمس سنوات، على أن يتم ذلك من خلال لتجارة السيارات أو الشركة العامة لصناعة السيارات، ويُشترط إتمام الاستيراد خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار الطبي، وإلا يتطلب الأمر قراراً جديداً.وأضافت عبد الرحيم، أن الهيئة أعدّت خطة متكاملة تهدف إلى توحيد البيانات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالخدمات المقدمة، بما في ذلك استحقاقات المعين المتفرغ.وأوضحت أن هذه الخطة تُنفذ بالتنسيق مع لمجلس الوزراء، وتتضمن اعتماد الهوية البايومترية الخاصة بذوي الإعاقة كوثيقة رسمية لتسهيل الوصول إلى الحقوق والخدمات.وأكدت أن العمل جارٍ حالياً لإنشاء منصة إلكترونية موحدة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، تُعنى بربط قواعد البيانات وتوفير معلومات دقيقة عن المستفيدين، ما يسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتسهيل إجراءات الوصول إليها رقمياً.