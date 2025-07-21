آلية جديدة تتيح تقسيط مبالغ شراء السيارات المخصصة لذوي الإعاقة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
حريق كبير داخل بساتين في ذي قار
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-534239-638886788904634426.jpg
آلية جديدة تتيح تقسيط مبالغ شراء السيارات المخصصة لذوي الإعاقة
محليات
2025-07-21 | 03:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
223 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
كشفت وزارةُ العمل والشؤون الاجتماعية، عن تنسيق مشترك مع
وزارة التجارة
لاعتماد آلية جديدة تتيح تقسيط مبالغ شراء السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن كاهل هذه الشريحة وضمان تمتعها بحقوقها التي نص عليها القانون.
وقالت رئيسة هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، ذكرى
عبد الرحيم
، إن قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة يضمن للمواطنين من هذه الفئة حق استيراد سيارات معفاة من الرسوم
الجمركية
مرة واحدة كل خمس سنوات، على أن يتم ذلك من خلال
الشركة العامة
لتجارة السيارات أو الشركة العامة لصناعة السيارات، ويُشترط إتمام الاستيراد خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار الطبي، وإلا يتطلب الأمر قراراً جديداً.
وأضافت عبد الرحيم، أن الهيئة أعدّت خطة متكاملة تهدف إلى توحيد البيانات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالخدمات المقدمة، بما في ذلك استحقاقات المعين المتفرغ.
وأوضحت أن هذه الخطة تُنفذ بالتنسيق مع
الأمانة العامة
لمجلس الوزراء، وتتضمن اعتماد الهوية البايومترية الخاصة بذوي الإعاقة كوثيقة رسمية لتسهيل الوصول إلى الحقوق والخدمات.
وأكدت أن العمل جارٍ حالياً لإنشاء منصة إلكترونية موحدة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، تُعنى بربط قواعد البيانات وتوفير معلومات دقيقة عن المستفيدين، ما يسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتسهيل إجراءات الوصول إليها رقمياً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تفاصيل جديدة عن استيراد السيارات لذوي الإعاقة في العراق
03:16 | 2025-05-15
إطلاق التقديم على قطع أراضٍ سكنية لذوي الإعاقة
13:16 | 2025-05-27
إليك آلية التقديم على قروض شراء منظومات الطاقة الشمسية في العراق
04:47 | 2025-05-09
مع "نظام مروري حديث".. آلية جديدة لتسجيل "السيارات" في العراق
08:42 | 2025-04-22
آلية جديدة تتيح تقسيط
مبالغ شراء السيارات المخصصة لذوي الإعاقة
الشؤون الاجتماعية
الأمانة العامة
السومرية نيوز
وزارة التجارة
الشركة العامة
مجلس الوزراء
سومرية نيوز
عبد الرحيم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا هاماً للعراقيين
محليات
31.89%
09:19 | 2025-07-20
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا هاماً للعراقيين
09:19 | 2025-07-20
التربية تعلن نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي
محليات
24.29%
03:18 | 2025-07-21
التربية تعلن نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي
03:18 | 2025-07-21
الدولار يواصل التراجع في بغداد
اقتصاد
24.28%
09:15 | 2025-07-20
الدولار يواصل التراجع في بغداد
09:15 | 2025-07-20
تراجع بأسعار الدولار في البورصة المحلية
اقتصاد
19.53%
10:26 | 2025-07-19
تراجع بأسعار الدولار في البورصة المحلية
10:26 | 2025-07-19
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-21
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-21
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
من الأخير
المرجعية تحذر من خطر وجودي.. والإطار ينفي الرسائل - من الأخير م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-20
من الأخير
المرجعية تحذر من خطر وجودي.. والإطار ينفي الرسائل - من الأخير م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-20
Live Talk
ثقافة رياضة الباركور بين الشباب - Live Talk - الحلقة ٧٦ | 2025
10:30 | 2025-07-20
Live Talk
ثقافة رياضة الباركور بين الشباب - Live Talk - الحلقة ٧٦ | 2025
10:30 | 2025-07-20
كان يا مكان
أدعو الله كثيراً.. عسى أن تطمئن! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-20
كان يا مكان
أدعو الله كثيراً.. عسى أن تطمئن! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-20
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-21
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-21
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
من الأخير
المرجعية تحذر من خطر وجودي.. والإطار ينفي الرسائل - من الأخير م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-20
من الأخير
المرجعية تحذر من خطر وجودي.. والإطار ينفي الرسائل - من الأخير م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-20
Live Talk
ثقافة رياضة الباركور بين الشباب - Live Talk - الحلقة ٧٦ | 2025
10:30 | 2025-07-20
Live Talk
ثقافة رياضة الباركور بين الشباب - Live Talk - الحلقة ٧٦ | 2025
10:30 | 2025-07-20
كان يا مكان
أدعو الله كثيراً.. عسى أن تطمئن! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-20
كان يا مكان
أدعو الله كثيراً.. عسى أن تطمئن! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-20
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
اخترنا لك
نقابة الصيادلة تسعى لحل أزمة الصيدليات الخافرة: حماية أمنية وتوزيع على 24 ساعة
04:01 | 2025-07-21
مؤسسة الشهداء تعتزم تمديد فترة الجمع بين راتبين لأسر الضحايا حتى 2030
03:31 | 2025-07-21
التربية تعلن نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي
03:18 | 2025-07-21
التربية تعلن إجراء تغيير شامل لمنهاج مادة الرياضيات للصف الرابع الإعدادي
03:07 | 2025-07-21
الصحة في آخر تحديث للموقف الوبائي للحمّى النزفية: وفاة 2 و16 مصابا
02:29 | 2025-07-21
دراسية تكشف تأثيرات سلبية للقهوة على وظائف الدماغ
02:28 | 2025-07-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.