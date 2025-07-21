نقابة الصيادلة تسعى لحل أزمة الصيدليات الخافرة: حماية أمنية وتوزيع على 24 ساعة

وأضاف المؤذن أنه "اليوم، ومع تحسّن الوضع الأمني في معظم المحافظات، أصبح من الضروري إعادة النظر في تنظيم عمل الصيدليات الخافرة بما يضمن تقديم الخدمات الدوائية للمواطنين في الأوقات الحرجة، لا سيما خلال ساعات الليل التي تكثر فيها الحالات الطارئة".وأشار المؤذن إلى أن النقابة بصدد إصدار تعليمات تنظيمية جديدة، لا قوانين ملزمة، إذ لا ينص قانون النقابة أو اللوائح الحالية على إلزام أي صيدلية بالعمل خافرة. وتابع: "نحن نتحرّك ضمن صلاحياتنا لتطوير العمل المهني، وسنعتمد تعليمات تتيح تشغيل صيدليات بنظام 24 ساعة، مع توزيع الكادر الصيدلاني على ثلاث وجبات، لضمان التناوب وتخفيف الضغط على الصيادلة".وأكد المؤذن أن النقابة فتحت قنوات تنسيق مباشرة مع وزارتي الداخلية والدفاع، بهدف تأمين الحماية اللازمة لتلك الصيدليات أثناء العمل الليلي. وقد أبدت الجهات الأمنية استعدادها الكامل للتعاون وتوفير بيئة آمنة تمكّن الصيادلة من أداء واجبهم الإنساني والمهني في أوقات الطوارئ.وختم المؤذن بالقول: "نأمل أن تسهم هذه الإجراءات في معالجة أزمة غياب الصيدليات الخافرة، خصوصاً في المناطق السكنية، وأن يشعر المواطن بوجود نافذة دوائية مفتوحة دائماً، مهما كان توقيت حاجته للعلاج".