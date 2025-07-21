رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي يشرفان على التحقيق بفاجعة الكوت

وبحسب بيان لمجلس ، تم الاستماع خلال الزيارة إلى عرض موجز عن الإجراءات القضائية، كما تمت زيارة موقع الحادث للوقوف على حجم الأضرار والمأساة التي خلفها الحريق، ونقل تعازي السيد رئيس الاعلى إلى اهالي بهذه الفاجعة.وتم التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التحقيق، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لكشف الحقيقة ومحاسبة المقصرين وفق القانون بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.