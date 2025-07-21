العدل تصدر قرارات جديدة لتسهيل إجراءات التمليك في سنجار

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "الوزير عقد اجتماعاً مع مستشار والمشرف على ملف ، ومدير عام دائرة ، جرى خلاله مناقشة آليات تسريع تنفيذ المتعلق بتمليك الدور السكنية في المجمعات القحطانية والعدانية وحطين في قضاء".وأكد الاجتماع، على "أهمية تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتمليك هذه الدور، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين، وتسريع إنجاز المعاملات وفق القانون وتنفيذ ".ودعت الوزارة بحسب البيان: "أهالي قضاء سنجار من المشمولين بقرار التمليك، ممن لديهم كتب رسمية من دائرة البلديات، إلى مراجعة دائرة التسجيل العقاري (ملاحظية سنجار) لغرض استكمال إجراءات التمليك الخاصة بالدور السكنية وفق قرار ".وأضافت، ان "هناك لجنة مختصة ستتابع تنفيذ القرار واستكمال الإجراءات القانونية ستكون متواجدة بشكل دائم في ملاحظية سنجار خلال الفترة المقبلة، لحين الانتهاء من كافة المعاملات".