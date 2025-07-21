توضيح بشأن منح كتب شكر رئيس الوزراء للموظفين

– محلي

كشفت وثيقة صادرة عن لمجلس الوزراء، ان منح كتب الشكر للموظف مرتين فقط.

وجاء في وثيقة وتلقتها ، ان "كتب الشكر تُمنح للموظف لمرتين فقط خلال مدة خدمته الوظيفية ويشترط أن تكون المدة بين المرتين لا تقل عن 6 أشهر".