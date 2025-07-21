وزير التعليم يعلق على اعلان نتائج السادس الاعدادي

وقال العبودي في بيان ورد لـ ، "نبارك لأبنائنا وبناتنا طلبة السادس الإعدادي إعلان نتائج الامتحانات الوزارية التي توّج فيها الناجحون مسيرتهم الدراسية بروحٍ من الالتزام والمسؤولية التي مهدت الطريق نحو بيئة والبحث العلمي".وأضاف "إذ نشارك عائلات الطلبة فرحة هذا الإنجاز، نؤكد أن قد أكملت استعداداتها لاستقبال خريجي المرحلة الإعدادية، ضمن خطط قبول رصينة، ومسارات أكاديمية متطورة، وبيئة جامعية منتجة تستجيب لطموحات أبنائها، وتراعي متطلبات التنمية الشاملة"، لافتا الى "إننا ملتزمون بتوفير فرص عادلة لجميع الطلبة وضمان استحقاقاتهم في الجامعي وتمكينهم من اختيار تخصصات نوعية تستند إلى اهتماماتهم العلمية، بما يعزز تكامل المخرجات الأكاديمية مع احتياجات البلد المستقبلية".وجدد " لأبنائنا بأن داعمة لطموحاتهم وحريصة على تهيئة أفضل السبل لاستكمال النجاح وماضية في مواكبة التطورات العالمية التي تعزز مكانة ومؤسساته الأكاديمية في خارطة تدويل التعليم".