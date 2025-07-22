التربية تغلق أحد معاهد التقوية في بغداد بسبب فيديو ترويجي "مسيء"

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "وزير التربية وجه بإغلاق أحد معاهد التقوية في فور انتشار مقطع فيديو يظهر فيه احد المدرسين وهو يروّج لمادة دراسية باسلوب غير لائق، يتنافى مع القيم التربوية، فضلا عن تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على ملابسات الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".وأكد وزير التربية ان "لا تهاون مع أي سلوك يُسهم في تشويه صورة العملية التعليمية أو ينحدر بمكانة المدرس النبيلة"، مشدداً على "ضرورة رفع التوصيات خلال مدة أقصاها (48) ساعة لاتخاذ القرارات الرادعة بحق من يثبت تقصيره أو إساءته".ودعا الجهات المعنية في الوزارة الى "تشكيل لجان متابعة ميدانية للوقوف على واقع معاهد التقوية، حفاظا على قدسية الرسالة التعليمية".