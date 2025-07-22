بعد نشر مقطع فيديو لهما.. اعتقال متهمَين أطلقا العيارات النارية في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مفارز قاطع نجدة الحرية، وبإشراف مباشر من قائد شرطة اللواء الحقوقي حمد، من إلقاء القبض على متهمين قاما بإطلاق العيارات النارية في إحدى المناطق السكنية، في مشهد يخلّ بالأمن والنظام العام".واضافت، انه "جاءت عملية القبض بعد رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يوثّق الحادثة، حيث تم على الفور تشكيل فريق عمل أمني لتحديد هوية المتهمَين واستحصال الموافقات القضائية اللازمة، لتنطلق قوة أمنية تنجح في إلقاء القبض عليهما".واشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل وفقاً للقانون".وجددت القيادة، "تحذيرها من خطورة إطلاق العيارات النارية"، مؤكدة أن "مثل هذه الأفعال ومن يروّج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية الصارمة".