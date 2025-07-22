"أهوار العراق".. تحذير من كارثة بسبب صعود اللسان الملحي

وقال أبو طبيخ في حديث لـ ، " بيئية وشيكة تهدد مناطق الأهوار، خاصة في أهوار ، نتيجة صعود لسان المد الملحي إلى داخل الأراضي الرطبة".

وأشار إلى أن "التمدد الملحي أدى إلى نفوق عدد من الحيوانات النادرة، من بينها حيوان الرفش وانقراض أنواع متعددة من الأسماك، بالإضافة إلى تدمير واسع للتنوع الأحيائي في المنطقة"، كما لفت إلى "التأثيرات الخطيرة على الثروة السمكية والحيوانية، والزراعة التي تمثل مصدر عيش أساسي لسكان الأهوار".



وأكد أبو طبيخ أن "استمرار هذه الظاهرة دون تدخل عاجل يهدد بتحول مناطق الأهوار إلى أراضٍ مالحة غير صالحة للحياة"، مطالبًا والجهات المختصة بـ"زيادة الإطلاقات المائية بشكل عاجل لإيقاف امتداد المد الملحي، وإنقاذ ما تبقى من المنظومة البيئية الفريدة في ".



ودعا إلى "اتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة لحماية هذا الإرث البيئي والإنساني، وتفادي وقوع كارثة لا يمكن تدارك آثارها في المستقبل القريب".