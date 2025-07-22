إنقاذ شخص رمى بنفسه من جسر وسط بغداد

وقالت القيادة في بيان، " تمكّنت مفارز النجدة النهرية، التابعة الى قيادة شرطة وبجهود بطولية من مفرزة الغواصين، من إنقاذ شخص قام برمي نفسه من أعلى الى داخل النهر بقصد الانتحار".

وأضاف البيان "على الفور، باشرت المفارز بعملية الإنقاذ، حيث تم إخراجه، وتقديم الإسعافات الأولية له، واتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية".