في كربلاء.. إغلاق 472 مشروعاً مخالفاً

أعلنت في ، الثلاثاء، عن إغلاق 472 مشروعاً مخالفاً في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، "ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة في كافة المشاريع والمباني، إغلاق 472 مشروعاً مخالفاً خلال هذه الفترة".

وأضافت أن "العديد من المباني حالياً استوفت كافة شروط ومتطلبات الدفاع المدني، وذلك بفضل استجابة أهالي الكرام وتعاونهم المثمر مع فرق الدفاع المدني، وفهمهم العميق لأهمية الالتزام بالإجراءات وخطورة الحوادث".



وأكدت في كربلاء على "استمرار جهودها في متابعة المشاريع والمباني والتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مع دعوتها الجميع للمزيد من التعاون والتوعية لضمان بيئة آمنة للجميع".