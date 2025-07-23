التعليم تعلن موعد إطلاق دليل القبول في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي المقبل

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أنَّ "سنطلق في منتصف آب المقبل دليل الطالب الخاصَّ بضوابط وتعليمات في الجامعات والمعاهد للعام الدراسيِّ المقبل، تمهيداً لفتح استمارة القبول المركزيِّ في (25) من الشهر نفسه"، مشيرا الى ان "الدليل يشمل تفاصيل القبول عبر (20) قناةً مختلفةً لتوجيه الطلبة في اختيار التخصّصات وفق الضوابط المعتمدة".وتابع، ان "جميع الطلبة الناجحين في الدور الأوّل أو المنتظرين للامتحان في الدور الثاني يحقّ لهم التقديم وتحديد خياراتهم للكليات والمعاهد، على أنْ تُعلن نتائج القبول المركزيِّ لاحقاً بناءً على معدّلاتهم بعد تحديد الحدود الدنيا من قبل دائرة الدراسات والتخطيط."وأوضح أنَّ "الوزارة وضعتْ خطةً طموحةً لاستيعاب أكثر من (250) ألف طالبٍ من مخرجات المرحلة الإعداديَّة بفرعيها العلميِّ والأدبيِّ، إضافةً إلى خرّيجي التخصّصات المهنيَّة من معاهد الصناعة والتجارة".