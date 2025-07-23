حادث "مأساوي" في المعالف: شاب ينهي حياته شنقاً.. وتحقيق لكشف الملابسات

– أمن



شهدت منطقة المعالف جنوبي ، اليوم الاربعاء، حادثة مأساوية بوفاة شاب يرجح أن يكون في العقد الثالث من عمره (بين 25-30 سنة تقريباً)، بعد أن أقدم على إنهاء حياته شنقاً داخل غرفته.

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز أن الشاب عُثر عليه معلقاً بواسطة حبل بسقف غرفته، في ظروف لم تتضح بعد. وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات اللازمة.



وقد أمرت الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات الحادثة ودوافعها الحقيقية، والتأكد مما إذا كانت هناك أية عوامل أخرى تقف وراء هذا الانتحار.