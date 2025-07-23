بدءاً من هذا الموعد.. التخطيط: منع دخول السلع الكهربائية والسكائر التي لا تحمل علامة الجودة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "الى كافة موردي ومستوردي السلع الكهربائية والسكائر الى تطبيق قرار رقم (230339 ق) لسنة 2023 ".وأضافت، ان "القرار يلزم المستوردين والمنتجين العمل بنظام التتبع لجميع السلع الكهربائية والسكائر كمرحلة اولى الموردة الى العراق والمشمولة بقرارات للتقييس والسيطرة النوعية (شهادة الفحص المسبق وبالحصول على شهادة علامة الجودة العراقية وفقا للتعليمات النافذة ومعززة بشفرة شريطية (بالحصول على علامة الجودة العراقية اعتبارا من 15/9/2025".وتابعت، انه "بخلاف تطبيق القرار سيتم منع دخول (السلع الكهربائية – السكائر) التي لا تحمل علامة الجودة العراقية بعد المدة المذكورة للبضائع التي لم يتم ذكرها في الاعلان رقم 15 لسنة 2024 ".