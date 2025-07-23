هزتان ارضيتان في العراق

وقال قسم الرصد الزلزالي في بيان ورد لـ ، انه "تم تسجيل هزتين ارضيتين في خلال الـ24 ساعة الماضية".وأضاف ان "الهزتين توزعت كما يأتي:-تسجيل هزة أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية.-تسجيل هزة أرضية قرب مدينة في .