الجفاف يضرب نهر المشرح وتحذيرات من كارثة في الاهوار

وقال مراسل ان " التابع لناحية المشرح في تعرض الى الجفاف التام بعد انقطاع المياه عليه من المصادر المغذية له".وأضاف ان "اكثر من 40 نسمة تعاني من العطش بعد جفاف النهر"، مشيرا الى ان "هناك تحذيرات من خطورة الوضع المائي على بالمحافظة".وذكر ان "عمليات الهجرة من الأرياف مستمرة بسبب قلة المياه".