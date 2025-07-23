البصرة.. نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في العشار (فيديو)

شهدت ، نفوق اعداد كبيرة من الأسماك في نهر بسبب ارتفاع الأملاح.

وشهد بيئية تمثلت في نفوق اعداد كبيرة من الأسماك النهرية وسط تحذيرات من استمرار تدهور نوعية المياه في النهر بسبب ارتفاع الأملاح وانعدام والاوكسجين فضلا عن رمي مياه المجاري داخل النهر. الفيديو المرفق بعدسة ..