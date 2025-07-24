حملة جديدة لإغلاق المحال التجارية والمطاعم المخالفة للشروط الصحية

وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " ضمن الجهود المستمرة لحماية صحة وسلامة المواطنين واسفرت الحملة الميدانية عن غلق المحال التجارية والمطاعم المخالفة لشروط وتعليمات الرقابة الصحية".وتابعت، ان "فرق الرقابة الصحية مستمرة بحملاتها التفتيشية على مدار الساعة سواء في أو في الأقضية والنواحي بهدف متابعة تنفيذ التعليمات الصحية والوقائية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون أي تهاون".ودعت الدائرة بحسب البيان: " جميع أصحاب المحال والمطاعم إلى الالتزام التام بالتعليمات الصحية خدمة للصالح العام".