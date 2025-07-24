كركوك.. إنذار 10 مولات لافتقارها إلى شروط السلامة

وبيَّن مدير قسم والسلامة المهنية عسكر، أن قسمه قام بإنذار 10 مولات في المحافظة بعد رفع توصيات إلى قسم نفاذ القانون التابع للوزارة لأنها لا تمتلك سلالم طوارئ ومطافئ بعدد كافٍ بعد إعطائهم مهلة عشرة أيام، مستدركاً أنه تم التركيز في المشاريع على مخارج الطوارئ ويشمل ذلك السراديب في البنايات الكبرى المتعددة الطوابق والتي أغلبها تكون مخازن، الفنادق، المولات، والمشاريع ومحال بيع الالبسة.ونوه إلى إقامة حملة تفتيش للقسم مع بداية العام الدراسي على المدارس بعد مفاتحة مديرية التربية، داعياً إلى تشكيل نواة للسلامة المهنية في كل دائرة وقسم ينقصه التعاون مع الموجه الرئيسي من أجل إنجاح جهود العمل وتحقيق أمانٍ مهني وتقليل الحوادث أو امتصاص نتائجها وتقليل الخسائر، مؤكداً اتباع إجراءات سلامة مهنية مشددة في الفنادق والمولات ومخازن بيع المواد المنزلية والأفرشة خاصة مع تكدُّسها وعدم الاهتمام بتوفر شروط السلامة والمطافئ.