الصحة تنفي حدوث أي حريق بالوزارة وتؤكد: ما حدث ممارسة إخلاء وهمية

ويأتي هذا التحذير بعد أن سارعت بعض المنصات الإخبارية بنشر خبر "حريق" تبين لاحقاً أنه مجرد ممارسة إخلاء وهمية مخطط لها.ونفى المتحدث باسم الوزارة، ، الأنباء المتداولة، مؤكداً أن ما حدث كان جزءاً من "ممارسة إخلاء وهمية لمبنى الوزارة ضمن إجراءات السلامة".وشدد على "ضرورة تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، خاصة تلك التي تمس الأمن والسلامة العامة"، داعيا وسائل الإعلام إلى "الاعتماد على المصادر الرسمية للوزارة لتجنب نشر الشائعات وإثارة البلبلة بين المواطنين".