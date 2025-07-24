التربية تمهل المؤسسات الأهلية 60 يوماً لإزالة "السندويج بنل"

وذكر بيان للوزارة انه "حفاظًا على سلامة التلاميذ والملاكات التربوية، أمهل وزير التربية جميع المؤسسات التعليمية الأهلية مدة أقصاها (60) يومًا لرفع ألواح "السندويج بنل" او أي مادة سريعة للاشتعال من الابنية المدرسية، عقب تكرار حوادث الحرائق المرتبطة بهذا النوع من المواد الإنشائية".وامر الوزير "بتشكيل لجان متابعة عاجلة من العام، تتولى الإشراف على عملية الإزالة، ورصد مدى التزام المدارس بالتعليمات، مع إصدار اوامر غلق بحق المؤسسات المخالفة للتعليمات".وأضاف، ان "هذه الخطوة تعد من الخطوات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع في لتعزيز الثقة بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة، تحمي المجتمع التربوي من الحوادث الطارئة".