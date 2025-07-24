السيطرة على حريق اندلع بمولدة غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بالسيطرة على حريق اندلع بمولدة كهربائية غربي .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "فرق الدفاع المدني تسيطر على حادث حريق اندلع بمولدة كهربائية موجودة داخل بناية قيد الانشاء ضمن دور السود في ".

وأضاف المصدر أن "الحريق لم يسفر عن اصابات تذكر".