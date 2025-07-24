آلاف المتظاهرين في تل أبيب يطالبون بإنهاء الحرب على غزة

وقال والد جندي إسرائيلي قتل في الحرب: "نحن نواجه قرارات صعبة، وبوسعنا أن نختار طريق الحرب والجوع والموت، لكن يجب أن نختار الحياة."أما والدة الجندي كوهين، الذي اختطفته حركة حماس خلال الهجوم في 7 أكتوبر 2023، قالت إن ابنها أراد أن يحمي بلاده، لكن البلاد لا تحميه الآن، حسب تقرير نشره موقع صحيفة على الإنترنت "واي نت".وتساءل سياسي محلي سابق من المنطقة التي تضررت من هجوم حماس في 7 أكتوبر في جنوبي : "ما قيمة النصر الكامل إذا لم يعد الجميع إلى ديارهم؟".